Ucraina | Le Pen | ' Crimea è parte della Russia | non ha a che fare col conflitto'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Parigi, 15 giu. (Adnkronos) - Laè unainseparabilee non ha nulla a checon ilin atto in. Lo ha dichiarato alla radio France Info Marine Le Pen, leader di Rassemblement Nationale, il partito dell'estrema destra francese. "Lanon ha nulla a checon ilin", ha affermato. "Gli abitantihanno deciso di unirsi alla. Questa scelta è stata condivisa anche dagli ex presidenti francesi Nicolas Sarkozy e Valery Giscard d'Estaing, e anch'io la penso come loro, che questo problema non ha nulla a checon ilodierno in ...

La fedeltà di Meloni alla NATO e all'alleanza pro -non è mai stata in discussione, ma su ... Fratelli d'Italia è sempre stato più vicino a Viktor Orban, Marine Le, Mateusz Morawiecki o ...... Orban e Le, rappresentati come tre vermi che escono dal corpo esanime del Cav. Questa almeno è la copertina. "Morto l'amico di Vladimir Putin ", afferma l'agenziaUnian. Forza Italia ha ...Ben presente a bordo il pennino S -. Le novità più ricche saranno riservate al modello a ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired sul ...

Ucraina: Le Pen, 'Crimea è parte della Russia, non ha a che fare col ... Il Dubbio

Parigi, 15 giu. (Adnkronos) – La Crimea è una parte inseparabile della Russia e non ha nulla a che fare con il conflitto in atto in Ucraina. Lo ha dichiarato alla radio France Info Marine Le Pen, lead ...I suoi autori replicano in maniera molto credibile siti di news e pagine istituzionali per fare propaganda contro l'Ucraina e a favore della Russia ...