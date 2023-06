(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - “Il sostegno all'è ormai abituale terreno di scontro nel Pd. Sul rafforzare il processo di adesione alla Nato, richiesto in un emendamento a una risoluzione votata dal PE, il partito Di Elly Schlein torna a dividersi in tre. Non è una novità: il gruppo si astiene, ma c'è chi vota Si e chi vota No. Che siano sempre meno i filo-occidentali e sempre di più i neutralisti, questa è una novità”. Così l'eurodeputato Nicola(IV) vicepresidente di Renew Europe.

Un'enfasi del genere per dire che l'#non ha diritto a decidere del proprio futuro è degna della peggiore propaganda filorussa. Semplicemente vergognoso": così Nicola, eurodeputato di Iv,...Un'enfasi del genere per dire che l'#non ha diritto a decidere del proprio futuro è degna della peggiore propaganda filorussa. Semplicemente vergognoso": così Nicola, eurodeputato di Iv,...Un'enfasi del genere per dire che l'#non ha diritto a decidere del proprio futuro è degna della peggiore propaganda filorussa. Semplicemente vergognoso'. Così Nicola, eurodeputato di Iv,...

Ucraina: Danti (Iv) 'Pd di nuovo diviso in tre in Ue' Il Tirreno

Questa settimana, mi sono intrattenuto vicino a Bakhmut, nell’Ucraina orientale, con ufficiali e soldati che combattono da mesi e mesi gli invasori russi in questa città oggi distrutta. Questa è da co ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...