Ucraina | Danti Iv ‘Pd di nuovo diviso in tre in Ue’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) – ‘Il sostegno all’è ormai abituale terreno di scontro nel Pd. Sul rafforzare il processo di adesione alla Nato, richiesto in un emendamento a una risoluzione votata dal PE, il partito Di Elly Schlein torna a dividersi in tre. Non è una novità: il gruppo si astiene, ma c’è chi vota Si e chi vota No. Che siano sempre meno i filo-occidentali e sempre di più i neutralisti, questa è una novità”. Così l’eurodeputato Nicola(IV) vicepresidente di Renew Europe. L'articolo CalcioWeb.