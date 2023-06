Ucraina | amministrazione regionale | ' 98 esplosioni a Sumy | tre bambini feriti'

Comeportiamo avanti quotidianamente l'impegno di regolarizzare questa situazione, ...alle 11da Piazzale Kennedy a Genova partirà un altro tir carico di aiuti per la popolazione......missilistico russo si è verificato all'inizio di martedì nella cittàcentrale di Kryvyi Rih, uccidendo almeno 11 persone e ferendone 28, secondo Oleksandr Vilkul , capo dell'...Politica, economia e attualità, dal fenomeno migratorio alla guerra in. Sky TG24 è uscita dai suoi studi televisivi e si è spostata nel centro di Milano, a Palazzo ...l'e cioè ...

Ucraina: 'Avanziamo nonostante la forte resistenza russa' Agenzia ANSA

Guerra Ucraina - La diretta di oggi 15 giugno 2023. Nuova notte di allarmi antiaerei in Ucraina, scattati in 12 regioni. Esplosioni a Odessa e Karkiv e nel Dnipropetrovsk. Prosegue intanto ...Il ministero della Difesa di Kiev: 'Proteggiamo l'Europa democratica dalla barbara Russia'. Nuova notte attacchi a Odessa e Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky. Wsj: 'Tokyo tratta con gli Usa per ...