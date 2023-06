(Di giovedì 15 giugno 2023) Lanella centrale nucleare die' "" ma in via di stabilizzazione. Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), Rafael Grossi, ...

Il capo dell'ha stimato oggi, dopo una visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in, che la situazione e' "grave" ma in via di stabilizzazione, dopo la distruzione della diga di ...Intanto il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () ha stimato oggi, dopo una visita alla centrale nucleare di Zaporizhia in, che la situazione è "grave" ma in via di ...Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () ha stimato oggi, dopo una visita alla centrale nucleare di Zaporizhia in, che la situazione è "grave" ma in via di stabilizzazione, dopo la distruzione di una diga. "Possiamo osservare ...

Ucraina, Aiea: "Situazione grave a Zaporizhzhia ma si sta stabilizzando" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia è «grave» ma in via di stabilizzazione. Lo afferma il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) Rafael Grossi, che oggi, giove ...Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha stimato oggi, dopo una visita alla centrale nucleare di Zaporizhia in Ucraina, che la situazione è "grave" ma in via di stabilizzazi ...