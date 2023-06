Uccise senzatetto afroamericano | incriminato ex marine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un gran giurì di New York ha votato per incriminare Daniel Penny, l'exstatunitense che lo scorso maggio ha ucciso su un vagone della metro di New York ilJordan Neely. ...

Un gran giurì di New York ha votato per incriminare Daniel Penny, l'ex marine statunitense che lo scorso maggio ha ucciso su un vagone della metro di New York ilafroamericano Jordan Neely. Lo riportano i media americani. Penny, 24 anni, era stato ripreso da altri passeggeri mentre soffocava il 30enne che soffriva di disturbi mentali.

