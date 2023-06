(Di giovedì 15 giugno 2023) Già condannato in primo grado a 27 anni di reclusione per aver ucciso la, il 19 giugno del 2021 ad Arese, in provincia di Milano, e per aver tentato di ammazzare uno dei tre figli, di 18 anni, ...

La famiglia si era trasferita in Italia circa 7 mesi prima dell'aggressione dell'uomo nei confronti della, Silvia Susana Villegas Guzman, che aveva 48 anni, e del figlio. Lo scorso 15 novembre,...Ladel soggetto fermato, trasportata presso un ospedale cittadino, sentita nell'immediatezza, ha dichiarato di avere maturato, di recente, la decisione di lasciare il marito, tanto da prendere ...... Giovanni Nesci,m 28 anni, originario di Sorianello, davanti casaa sangue freddo, a colpi ... appunto, avesse una relazione con la. Per gli inquirenti, il movente del delitto, però, è ...

Uccise la moglie, ora è accusato anche di abusi sulla figlia Euronews Italiano

Già condannato in primo grado a 27 anni di reclusione per aver ucciso la moglie, il 19 giugno del 2021 ad Arese, in provincia di Milano, e per aver tentato di ammazzare uno dei tre figli, di 18 anni, ...Drammatici dettagli da un'ulteriore indagine sull'uomo, che sta scontando una condanna in primo grado a 27 anni ...