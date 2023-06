Uccello gigante si schianta contro il parabrezza dell’aereo e rimane incastrato a penzoloni | il pilota reagisce così – VIDEO

(Di giovedì 15 giugno 2023) Non solo è riuscito a mantenere la calma e la lucidità, ma ha anche filmato la scena. Stanno facendo il giro del mondo queste immagini pubblicate dall’Aviacion Ecuador girate dalAriel Valiente che immortalano l’incredibile incidente capitato in volo. Un grossosi è infattitoildi un piccolo aereo che stava sorvolando le piantagioni di Los Ríos, in Ecuador. Il volatile è poi rimastonel finestrino rotto, mentre il, con il volto ricoperto dal sangue dell’animale, manteneva ben saldi i comandi e avviava le procedure per un atterraggio d’emergenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

