Uber Eats lascia l’Italia | addio food delivery

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) –il mercato italiano. E’ quanto annuncia l’azienda in una nota sul proprio sito web. “Il nostro viaggio con– si legge – è iniziato a Milano nel 2016. Nel corso di questi sette anni abbiamo raggiunto oltre 60 città in tutte le regioni italiane, lavorando con migliaia di ristoranti partner che hanno potuto beneficiare dei nostri servizi per ampliare la loro clientela e le loro opportunità di business, specie in periodi critici come quello dovuto al Covid. In questi sette anni migliaia di corrieri epartner hanno avuto la possibilità di guadagnare attraverso la nostra app in modo facile e immediato. In questi anni, purtroppo, non siamo cresciuti in linea con le nostre aspettative per garantire un business sostenibile nel lungo periodo”, ...

Addio a Uber Eats in Italia. La multinazionale ha annunciato anche l’uscita da Israele. La volontà, illustrata dall’amministratore delegato Dara Khosrowshahi, è quella di insistere su mercati in cui ...Uber Eats ha chiuso il servizio in Italia, oltre che in Israele: non è cresciuto quanto previsto da Uber. Scopri di più ...