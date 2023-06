Tutto appeso al testamento Fininvest | gli ultimi rumors | bomba pronta a esplodere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il mercato non ha tempo per i sentimenti. Ma le emozioni, quelle contano eccome. In caso contrario sarebbe difficile spiegare la valanga di acquisti che pure ieri è arrivata sui titoli Mediaset, considerato non solo che qualsiasi ipotesi di cessione o di riassetto del gruppo è assolutamente prematura, ma che i primi segnali arrivati in queste ore da Cologno Monzese vanno in tutt'altra direzione. Dopo la nota diramata lunedì da, in cui la holding ha spiegato senza giri di parole che «tutte le attività proseguiranno in una linea di assoluta continuità sotto ogni aspetto», ieri è stata la volta di Mediaset. L'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi si è rivolto ai suoi dipendenti dicendo che, anche per onorare la memoria di papà Silvio, bisogna «guardare avanti» e impegnarsi «ancora di più», per «costruire un gruppo ancora più forte e ancora più vivo». ...