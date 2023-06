Tutti gli articoli della contestata riforma della giustizia di Nordio

(Di giovedì 15 giugno 2023) su Tg. La7.it - Approda in Consiglio dei Ministri latargata. Un ddl in ottocon un obiettivo preciso: dare più garanzie a chi è indagato.

Una sorta di omaggio postumo che la sua maggioranzatributa. Nel disegno di legge scompare l'abuso d'ufficio . Va abolito per danno economico, spiega nordio, che ricorda come il numero dei ...... lo dichiara la segretaria, si schieri a favore di una riforma, ma contro l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, che renderebbe " dice - ancora più difficile negoziare il Pnrr con l'Ue, dove...Per quantoargomenti contro ulteriori aumenti dei tassi si stiano rafforzando, la BCE non può ... "In modo simile alla Fed ieri, sembra chiaro che la BCE voglia evitare ai costi il rischio ...

Da Almada alla novità Nelson: la lista di Moncada e Furlani per il nuovo Milan La Gazzetta dello Sport

L’allenatore ha comunicato l’addio al club ciociaro con cui ha vinto il campionato di Serie B FINE. Tra Fabio Grosso e il Frosinone è finita. L’allenatore ha… Leggi ...Milano - Dopo le grandi mostre dedicate ai maestri dell’obiettivo Jacques Henri Lartigue, Elliott Erwitt e Robert Doisneau, i Chiostri di Sant’Eustorgio si aprono alla fotografia contemporanea in tutt ...