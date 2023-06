Tutorial trucco occhi acquamarina come quello di Lizzo

Leggi su amica

(Di giovedì 15 giugno 2023)per la cantante(foto: Instagram/@beeating) La nuova Sirenetta Disney, interpretata sul grande schermo da Halle Bailey, ha incantato tutte, compresa la cantante americanache ha da poco sfoggiato sul suo canale Instagram unmolto pop per l’estate 2023. A realizzarlo per lei è stato il make up artist delle celebrity Alexx Mayo che, sui social, l’ha definito unMontreal Glam. Fatto sta che per riprodurlo bastano due colori e un bel paio di ciglia finte extra long.: si parte dalla base Per realizzare un...