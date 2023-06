Ildi un uomo, di circa 50 anni e di nazionalita' italiana, e' stato scoperto stamane all'interno di un'auto parcheggiata nell'area di servizio Vega della Strada del Melaro, ad Altavilla ......sulle impronte isolate nell'appartamento e su plastica e cellophane usati per coprire il. ... come il veleno per topinello zaino del fidanzato, che potrebbe aver causato danni al feto. ......sulle impronte isolate nell'appartamento e su plastica e cellophane usati per coprire il. ... come il veleno per topinello zaino del fidanzato, che potrebbe aver causato danni al feto. ...

Trovato il cadavere di un uomo in un'auto nel Vicentino - Italia Agenzia ANSA

Il cadavere di un uomo, di circa 50 anni e di nazionalità italiana, è stato scoperto stamane all'interno di un'auto.Sotto processo ci sono due ex commilitoni ma nel giorno in cui era attesa la sentenza di primo grado, la corte ha chiesto che siano sentite tre donne. La loro testimonianza potrebbe essere decisiva ...