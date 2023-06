Trooping the Colour | il compleanno ufficiale di Carlo III

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il primotheda re Reconosce a memoria tutte le tappe della manifestazione dato che prende parte all’evento da diversi anni, ma i festeggiamenti sono sempre stati dedicati alla madre Elisabetta II, mentre quest’anno sarà finalmente lui al centro della scena. In realtà, l’anno scorso ha già fatto una prova generale facendo le veci della madre in occasione della parata: la regina allora novantaseienne aveva difficoltà a muoversi e le sue uscite erano state ridotte al minimo. In 70 anni di trono Elisabetta era mancata althesoltanto un’altra volta per colpa di uno sciopero generale e correva l’anno 1955. Fonte: Getty ImagesReIII nel 2022, quando ancora era principe di Galles, althe ...

Tutto è pronto per il primoColour , ovvero la "Sfilata della Bandiera" di Re Carlo III, che si svolgerà il 17 giugno 2023. Si tratta del "compleanno" ufficiale del Re, che non coincide con la sua data di nascita e ...Tre giorni fa le prove della paratacolour che, convenzionalmente, celebra il compleanno del Re . Durante la Colonel's Review almeno tre guardie sono crollate al suolo per malori provocati dal gran caldo. Uno dei soldati ...... guarda il video Londra, soldati svenuti: cosa è successo La parata è andata in scena al St James's Park di Londra sabato 10 giugno: si è trattata di una cerimonia di prova in vista del...

Trooping the Colour 2023, re Carlo III non invita Harry e Meghan alla parata Stile e Trend Fanpage

Get the latest news, pictures, and video as well as insight and analysis into the Trooping the Colour spectacle.Prince Harry and Meghan Markle reportedly weren't invited to King Charles' Trooping the Colour. King Charles will restore the tradition of the monarch riding on horseback in the parade.