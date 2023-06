Tributaristi Int | “Bene Mef su proroga versamenti da dichiarazione redditi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'Istituto nazionale deiin una nota del 5 giugno scorso aveva evidenziato la necessità di unaal 20 luglio Soddisfazione da parte dell’Istituto nazionale(Int) per il comunicato del ministero dell’Economia e delle Finanze che annuncia la volontà dire icollegati alle dichiarazioni deial 20 luglio senza maggiorazioni o al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40 per cento. L’Int in una nota del 5 giugno scorso aveva evidenziato la necessità di unaal 20 luglio, per i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), al vice ministro Maurizio Leo, che evidentemente, anche grazie alla sua conoscenza e competenza in materia, ha ben compreso che tale richiesta aveva motivazioni ...