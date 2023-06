(Di giovedì 15 giugno 2023) Campagna troll contro la comunità lgbtq+: l'obiettivo era raccogliere i dati diinizione o vendere prodotti nocivi per la salute

... colpisce il contenuto del documento politico "Queeresistenza" pubblicato suldella ... froci*, travestit*, disoccupat*, precari*, antifascist*, student*, operai*, insegnant*, artist*,, ...La legge '' aveva però affermato che tali modifiche fossero in linea di principio irrevocabili. La riforma non ha poi tenuto conto delle persone la cui identità di genere è non binaria con ...Suldel Roma Pride è apparso un manifesto ideologico che prende di mira ancora più ... Dall'eliminazione dai registri degli istituti scolastici dei nomi delle personealla cancellazione ...

Transgender, il sito truffa che prendeva di mira le persone trans WIRED Italia

Campagna troll contro la comunità lgbtq+: l'obiettivo era raccogliere i dati di persone in transizione o vendere prodotti nocivi per la salute ...