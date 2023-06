Tragedia Mediaset | dopo Berlusconi perde anche lei | non ha retto al dolore | Se n’è andata in queste ore

(Di giovedì 15 giugno 2023)la morte di Silvio, uno dei pilastri della tv privata rilascia una dichiarazione sul suo futuro in. Sono giornate di grande. Oltre alla perdita di un uomo che ha saputo cavalcare l’onda dell’imprenditoria e della politica italiana, milioni di dipendentipiangono la sua scomparsa, sia a livello umano, maa livello storico. Silvioinfatti, è stato colui che ha creduto all’azienda televisiva, quando dalla sua creazione muoveva i primi passi. Come dichiarato da lui stesso, l’allora Fininvest non disponeva di tecnici professionisti, ma di giovani volenterosi pronti a formarsi sul campo. Da quella piccola idea nacque, che ad oggi è ricoperta di professionisti e cresciuta con ...

Qual è l'eredità di Silvio Daalle aziende dei figli, fino a Forza Italia: Marina Berlusconi scende in campo Tajani può ... Poi ladi Kalamata, in Grecia: sale a 83 il numero delle ...commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Scontro treni in Puglia, si continua a lavorare tra le lamiere dei due convogli - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow laFotogallery - Reggio Calabria, auto finisce in un dirupo: morti madre e due figli A ROMA Fotogallery - Chiuse per maltempo le banchine del Tevere NESSUN FERITO Fotogallery - Maltempo a Roma, ...la15 giugno 2023 20:40 Fotogallery - Reggio Calabria, auto finisce in un dirupo: morti madre e due figli - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

Tragedia Mediaset, dopo Berlusconi perde anche lei: non ha retto al ... Lineadiretta24

Stasera Canale 20 Mediaset trasmette The time machine: cast, curiosità e trama del film con Guy Pearce Il film The time machine sarà trasmesso stasera, 12 giugno, su Canale 20 Mediaset in prima serata ...Urlano a gran voce di farlo andare via da Mediaset, ormai non c’è più nulla da fare, porte chiuse per il conduttore il quale con il suo atteggiamento ha fatto infuriare tutti nella sede del “Biscione” ...