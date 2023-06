Tragedia in Italia | i famosi del web si schiantano in auto | chi è morto sul colpo

Leggi su tvzap

Roma è stata teatro di un tragico incidente ieri, 14 giugno 2023, intorno alle 15.45, che ha provocato la morte di un bambino di soli 5 anni. Lo scontro frontale tra due veicoli, di cui uno era un SUV Lamborghini, è avvenuto tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara, nella zona compresa tra Acilia e Casalpalocco. Il piccolo Manuel, purtroppo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia, dove è stato ricoverato in rianimazione a causa di un arresto cardiocircolatorio. Tuttavia, poche ore dopo, il bambino ha perso la vita. La dinamica dell'incidente di ieri 14 giungo a Roma Il conducente del SUV, un ventenne, è ...