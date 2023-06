(Di giovedì 15 giugno 2023) Il poliziotto aveva 42 anni, si è tolto la vita con un colpo di pistola alla tempia. I motivi del gesto al vaglio degli inquirenti, dove stamani un poliziotto di 42 anni si èto. L’, in servizio alla Squadra mobile, si è tolto la vita nei locali della, con un colpo d’arma da fuoco alla tempia. I motivi del suicidio al vaglio degli inquirenti. “Sin da subito si può escludere che il gesto estremo sia legato al lavoro svolto dal poliziotto che vantava uno stato di servizio irreprensibile”, spiegano dalladi. Il questore Benedetto Sanna e i colleghi si stringono attorno al dolore dei familiari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il poliziotto aveva 42 anni, si è tolto la vita con un colpo di pistola alla tempia. I motivi del gesto al vaglio degli inquirenti, dove stamani un poliziotto di 42 anni si è suicidato . L'agente, in servizio alla Squadra mobile, si è tolto la vita nei locali della Questura, con un colpo d'arma da fuoco alla ...negli uffici della Questura di. Questa mattina, un agente della Squadra Mobile si è tolto la vita con un colpo d'arma da fuoco. Aveva 42 anni. Avrebbe utilizzato l'arma di ordinanza. ...Un agente della Polizia di Stato si è tolto la vita questa mattina in Questura autilizzando la pistola d'ordinanza. Alla base del gesto, secondo alcune versioni ufficiose, ci sarebbero stati motivi personali e non dipendenti dalla propria attività lavorativa. Il ...

Tragedia a Siracusa, agente si suicida in questura Adnkronos

(Adnkronos) – Tragedia a Siracusa, dove stamani un poliziotto di 42 anni si è suicidato. L’agente, in servizio alla Squadra mobile, si è tolto la vita nei locali della Questura, con un colpo d’arma da ...ROMA (ITALPRESS) – “L’articolo 104 della Costituzione riconosce all’ordine giudiziario l’autonomia e l’indipendenza da ogni altro potere. Sono presidi indiscutibili attraverso i quali la giurisdizione ...