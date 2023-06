Tragedia a Roma | Muore un bambino di 5 anni per colpa di una sfida social | fatta da alcuni ventenni noti su Youtube

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un terribile incidente aha portato alla morte di undi 5e al ferimento grave di sua madre e sua sorella. Le indagini svelano il coinvolgimento deglir The Borderline e il sospetto di una challenge pericolosa Le autorità hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo della Lamborghini coinvolta nell’incidente mortale a. L’obiettivo è verificare se stavano filmando un video al momento dell’incidente. Un video, già acquisito dagli investigatori, sembra essere stato girato forse per una challenge su. Attualmente, gli investigatori stanno analizzando i video acquisiti poco dopo l’incidente per identificare chi li ha realizzati: il conducente o uno dei suoi compagni presenti nell’auto al momento dello scontro. L’incidente che ha sconvolto ...

All'indomani dell' incidente di Casal Palocco, quartiere periferico di, Carlo Calenda riaccende il dibattito sulla proposta di vietare i social network agli under 13 ...a determinare la......anche fuori: per 50 ore su una 500, che hanno poi guidato interrottamente fino a Milano raccontano nel video: '25 minuti per fare 4 chilometri, ragazzi Milano è assurda eh!!!'. Dopo la, ...... a Kelemata, stanno ricostruendo i retroscena della. Abbonati per leggere anche Leggi anche Naufragio dei migranti in Grecia, lo scaricabarile tra Frontex, Atene eNave turca ...

Tragedia sfiorata a Roma, lascia figlia di 3 anni chiusa in camera d'hotel per andare al ristorante Fanpage.it

Roma. Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, appresa la triste notizia del decesso di Leonardo Sensitivi e Tiberio Ghelardini, dipendenti civili dell’Istitu ...Perché non si può chiudere il canale YouTube dopo la tragedia della challenge sulla Lamborghini. Parla l’esperto di informatica forense ...