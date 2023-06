Traffico Roma del 15-06-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023) Luceverdedai Trovati una buona serata Simona Cerchiara è riaperta sulla tangenziale la complanare dallo Scalo San Lorenzo al bivio per la A24 in precedenza chiusa per un intervento dei vigili del fuoco terminati accertamenti tecnici sui fabbricati al di sopra della tangenziale nel frattempo sulla tangenziale Tra l’olimpico la Nomentana ilè rallentato e con code In entrambe le direzioni sul viale di Tor di Quinto invece un incidente tra ponte Milvio Corso Francia rallentamenti sul lungotevere code tra San Pietro e Trastevere in direzione di Porta Portese nell’altra direzione del Lungotevere lunghi rallentamenti da Ponte Mazzini al bivio per il Muro Torto sulla via Laurentina zona Cecchignola code per incidente all’altezza di via Dei Lancieri code esul Raccordo Anulare nel tratto Sud lungo la carreggiata ...