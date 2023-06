Traffico Roma del 15-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023) Luceverdemetro Latiano aggiornamento una buona giornata da Simona Cerchiara chiusa la tangenziale per un intervento dei vigili del fuoco dallo Scalo San Lorenzo al bivio per la 24 in direzione Tiburtina Nomentana la chiusura riguarda la complanare quindi esclusivamente il tratto di carreggiata laterale verso l’autostrada A24 la causa accertamenti tecnici sui fabbricati al di sopra della strada sulla tangenziale ma tra Corso Francia e la via Salaria abbiamo rallentamenti e code perdalla tangenziale prendendo la via Salaria verso fuori code e fino all’aeroporto dell’Urbein uscita in generale aumento sulla via Aurelia anche un incidente sul Raccordo Anulare intanto nel tratto Sud abbiamo rallentamenti e code tra la via del mare e la galleria Appia è aperto il sottopasso di Acilia era chiuso per allagamenti con ...