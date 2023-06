Traffico Roma del 15-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati C’è ancora un bel po’ disulla tangenziale in particolare lungo via del Foro Italico e qui troviamo rallentamenti e Code in direzione Salaria 3 Corso di Francia e viale della Moschea ma ci sono code anche in carreggiata opposta code tra via delle Valli e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico sulla via Salaria si procede incolonnati tra Ponte Salario e l’aeroporto dell’Urbe in uscita in direzione del raccordo anulare e sul Raccordo Anulare incontriamo brevi Code in carreggiata interna all’altezza dello svincolo per La Prenestina Questa notte è la prossima dalle 21 alle 5 si svolgeranno i lavori stradali sulla corsia laterale di via Tuscolana nel tratto sopraelevato all’altezza della stazione Anagnina nelle ore di cantiere saranno quindi deviat e molte linee di bus è sempre in serata nuova ...