Traffico Roma del 15-06-2023 ore 12 | 30

(Di giovedì 15 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità tempi di percorrenza irregolari lungo l’intero percorso del raccordo anulare è anche sul resto della rete viaria della capitale al momento non si rilevano particolari difficoltà Tuttavia sulla via Salaria si procede incolonnati tra Ponte Salario è l’aeroporto Lourdes in uscita dal centro e questa notte è la prossima dalle 21 alle 5 si svolgeranno i lavori stradali sulla corsia laterale di via Tuscolana nel tratto sopraelevato all’altezza della stazione Anagnina nelle ore di cantiere saranno quindi deviat e molte linee di bus è sempre questa sera nuova data del tourno di Venditti e De Gregori alle Terme di Caracalla il concerto comincia alle 21 l’area dell’evento Vi ricordo è raggiungibile anche con il trasporto pubblico con la linea B della metropolitana ...