Traffico Roma del 15-06-2023 ore 10 | 30

(Di giovedì 15 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità riaperto da oggi il parcheggio a Sacca di cambio presso la stazione Tiburtina si trova in via Pietro l’Eremita e ha 84 posti di cui tre riservati alle persone diversamente abili gli abbonati metrebus parcheggia gratis con il contrassegno metrebus parking ha rilasciato dalle biglietterie o nei parcheggi Atac presidiati per chi invece non ha l’abbonamento metrebus le tariffe per sostare Vale nei giorni feriali dalle 6 alle 22 sono €2 fino a 12 ore di sosta consecutive €3 fino a 12 ore di sosta consecutive per pagare disponibile il parcometro pure le app per il pagamento dematerializzato tutti i dettagli sul sito atac..it questa sera alle Terme di Caracalla l’ultimo appuntamento con il concerto di nello Venditti e Francesco De Gregori l’esibizione comincerà ...