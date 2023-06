Traffico Roma del 15-06-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati perè un incidente si sta in coda tratti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Casilina e laFiumicino ma anche alla Bufalotta è la Tiburtina code peranche in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Tiburtina code perè un precedente incidente sulla via Aurelia trama La rotta e via Lombardi verso il centro anche sullaFiumicino si sta in fila verso il centro tra il raccordo è via del Cappellaccio su percorso Urbano della A24 troviamo codeina dadallo svincolo Togliatti al Raccordo in tangenziale si sta in coda dalla Tiburtina a viale della Moschea direzione Stadio Olimpico Vi ricordo infine che dalle 9:30 alle 13 c’è una manifestazione in piazza dell’esquilino tra ...