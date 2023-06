Traffico Roma del 15-06-2023 ore 09 | 00

(Di giovedì 15 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra la Bufala hotel a Tiburtina e poi a seguire tra la Casilina e l’ardeatina code peranche in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Tiburtina poi 36 tra le uscite Trionfale e Pisana code per incidente sulla via Aurelia tra Malagrotta e via Licio Giorgieri verso il centro su percorso Urbano della A24 troviamo nelle due direzioni Esattamente tra lo svincolo fiorentini e la tangenziale direzione centro e dallo svincolo Togliatti al Raccordo in uscita dain tangenziale si sta in coda dal bivio per laL’Aquila e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico Code in direzione disulla Cristoforo Colombo da via Ermanno Wolf Ferrari a via di ...

Fano (PU) - Si comunica che, da ieri, 14 giugno inizieranno i lavori di manutenzione di Via, nel tratto compreso tra la caserma dei Vigili del Fuoco e la rotatoria di Via Brigata Messina (...Non è prevista la sosta ma le macchine transiteranno in Viale Garibaldi , in viae in piazza Vittorio Emanuele che saranno aperte al regolareveicolare ma a senso unico in direzione ...Piste ciclabili a, il Campidoglio ingrana la marcia per ripristinare 4 percorsi pericolosi E ... con il risultato che sulla Tuscolana si è solo creato piùe i ciclisti rischiano la vita ...

Bomba d'acqua su Roma, strade allagate e traffico in tilt. Ecco le zone più colpite ilmessaggero.it

Secondo le prime ricostruzioni, l’ incidente in cui è morto il piccolo Manuel di 5 anni a Roma, sarebbe avvenuto intorno alle 15.45, quando un Suv Lamborghini ha centrato in pieno, tra via Archelao di ...«Se non abbandoniamo la direzione tracciata da Virginia Raggi, sulle ciclabili rischiamo di finire travolti come è accaduto con la futura Ztl Fascia verde. La gente ...