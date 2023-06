Toyota promuove la sostenibilità con la Green Month Campaign

(Di giovedì 15 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Le aziende del Gruppoin Italia, in occasione dellahanno promosso la realizzazione di un’Oasi della Biodiversità aziendale con due alveari di biomonitoraggio all’interno della sede diMotor Italia in collaborazione con 3Bee e sostenuto iniziative di riqualificazione delle aree circostanti insieme a Retake. I dipendenti e le loro famiglie hanno partecipato a numerose attività di sensibilizzazione ambientale con approfondimento sul tema die biodiversità nell’Oasia fianco dei coltivatori di biodiversità di 3Bee. Parallelamenteha collaborato con Retake per effettuare interventi di riqualificazione e pulizia dell’area circostante la sede del Gruppo a Roma. La ...

La Green Month Campaign è l'iniziativa annuale promossa dain tutto il mondo per sensibilizzare sul tema dell'ambiente e contribuire attivamente alla creazione di una società più sostenibile. ...ha rafforzato la sua collaborazione con WEmbrace Games in qualità di main partner anche quest'anno. Parliamo dell'evento benefico che da oltre 10 annil'inclusione e l'abbattimento ..."Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un partner come, che crede nelle potenzialità degli atleti Special Olympics e, insieme a noi, lo sport quale strumento di crescita sociale ...

UN IMPEGNO CONCRETO PER L'AMBIENTE: TOYOTA ... Toyota

In occasione della Green Month Campaign le aziende del Gruppo Toyota in Italia hanno promosso la realizzazione di un'Oasi della Biodiversità aziendale con due alveari di biomonitoraggio all’interno de ...ROMA (ITALPRESS) – Le aziende del Gruppo Toyota in Italia, in occasione della Green Month Campaign hanno promosso la realizzazione di un’Oasi della Biodiversità aziendale con due alveari di biomonitor ...