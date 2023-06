Oggi 15 giugno e domani 16 giugno 2023, al Castello dell'Imperatore dalle ore 21:15 si svolge l'ottava edizione delFestival 2023 , manifestazione cinematografica dedicata al cinema toscano organizzata dall'Associazione Culturale CINEMA ITALIANO (www.cinemaitaliano.info) in collaborazione con l'...Il 15 e 16 giugno 2023 al Castello dell'Imperatore (tutte le sere dalle ore 21:15) è in programma l'ottava edizione delFestival , manifestazione cinematografica dedicata al cinema toscano organizzata dall'Associazione Culturale CINEMA ITALIANO in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e alla ...Domani e venerdì, 15 e 16 giugno, al Castello dell'Imperatore (tutte le sere dalle 21.15) è in programma l'ottava edizione delFestival, manifestazione cinematografica dedicata al cinema toscano organizzata da Cinema Italiano con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Prato e inserito all'...

Toscana Filmmakers Festival 2023 oggi e domani a Prato Movieplayer

Festival News Toscana Filmmakers Festival, il programma dell’ottava edizione Premio all'Eccellenza Cinematografica ad Alessandro Cassigoli e Casy Kauffman ...Torna oggi e domani al Castello dell’Imperatore (tutte le sere dalle 21.15) il Toscana Filmmakers Festival, manifestazione cinematografica dedicata al cinema toscano organizzata dall’Associazione Cult ...