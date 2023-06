Torna a Benevento ‘FAI un salto in Campania – Giardini Segreti’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il grande successo della prima edizionenella città dil’appuntamento con “FAI uninSegreti”, occasione imperdibile per scoprire angoli verdi della città meno noti oppure, come in questo caso, per poter ammirare noti tesori beneventani da una diversa angolazione.Il format “FAI unin” nasce dal desiderio, nel periodo di pandemia e restrizioni, di condurre virtualmente i visitatori alla scoperta delle meraviglie campane: la collaborazione che nasce, solida e creativa, permette successivamente di portare dal vivo questa interessante rubrica. Dapprima “Segreti” nel 2022, appuntamento in cui il FAI Giovaniha permesso ai visitatori ...