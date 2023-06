TISG annuncia posa della chiglia del megayacht Admiral GC – Force 73

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’operatore globalenautica di lusso, The Italian Sea Group, hato ladel nuovoGC –73 metri, gioielloflotta. La vendita dello yacht, perfezionata ad inizio anno, ribadisce ulteriormente il percorso di sviluppo intrapreso dal brand, che mira a consolidare la posizione di player globale di riferimento nell’ambito dei superyacht. GC –73 diin consegna nel 2026 La costruzione dello yacht verrà coordinata dal team The A Group guidato da Richard Hein nella veste di Owner’s Representative. “La cerimonia diè sempre un momento speciale nella costruzione di uno ...

annuncia la posa della chiglia del mega yacht GC – Force 73 metri, nuovo gioiello della flotta Admiral. La vendita di questo motoryacht, perfezionata ad inizio anno, avvalora il percorso di sviluppo ...The Italian Sea Group relativo ai premi vinti dal MY Admiral Kensho in occasione degli International Yacht & Aviation Awards 2023 ...