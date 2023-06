Tiro a volo | Europei compak sporting 2023 | al via 392 tiratori

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 giugno 2023) Al via a Foligno il 28esimo campionato europeo FITASC di. Sono 392 i, provenienti da 33 diverse nazioni, a prendere parte alla rassegna. A dare il via alla manifestazione è stato il presidente FITASC (Federazione Internazionale dicon Armi Sportive e da Caccia), Jean Francois Palinkas, che ieri ha dato il benvenuto a tutte le delegazioni in compagnia del presidente FITAV e ISSF (Federazione Internazionale degli Sport di), Luciano Rossi, e del presidente dell’Ente Giostra della Quintana di Foligno, Domenico Metelli. Il commissario tecnico, Veniero Spada ha convocato Cristian Camporese, Davide Gasparini, Nicolò Meniconi, Michael Nesti, Samuele Sacripanti, Michael Spada e Daniele Valeri per la squadra maschile; Veronica Bertoli, Carla Flammini, Alesssia Panizza, ...