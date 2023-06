TIM Summer Hits | ecco tutti gli artisti e i dettagli

15 Giugno 2023 L'estate sta arrivando e dopo il successo della prima edizione torna ilHits, la manifestazione dedicata alla musica con i grandi protagonisti nazionali ed internazionali. Condotto da Andrea Delogu e Nek ilHits animerà, con i successi dell'estate, ...ARTICOLO PRECEDENTEHits: scopri l'intero cast dello show musicale Ultime notizie MusicaHits: scopri l'intero cast dello show musicale 15 Giugno Zerottonove La partita che ...Sono stati comunicati gli ospiti diHits, in Piazza Del Popolo a Roma e su Rai2 a luglio. Torna l'evento musicale che invade il centro storico della capitale e che porta la musica al centro della Città Eterna per alcune ...

TIM Summer Hits 2023: conferenza stampa in diretta Tvblog

TIM annuncerà una nuova iniziativa dedicata alle band emergenti che si esibiranno a settembre ai "TIM Music Awards" ...ABC News Studios has announced its summer slate of true crime docuseries, including an exploration of the rise and fall of scandalous dating site Ashley Madison. The four series — “The ...