TheBorderline | chi sono gli youtuber coinvolti nell' incidente a Roma in cui ha perso la vita un bambino

(Di giovedì 15 giugno 2023) Matteo Di Pietro, Vito Loiacono, Giulia Gianandrea e Marco Ciaffaronii nomi dei creator impegnatia challenge che prevedeva di alternarsi per 50 ore alla guida dell'auto. Sul loro canale YouTube i video delle sfide

...dal gruppetto e l''impresa' era stata documentata con una 'storia' sul profilo social. "C'erano tre uomini poi Kata è sparita", al'ha visto la testimonianza inedita In codice rosso ...SONO I" Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni, Giulia Giannandrea : ci sono loro dietro il progetto. Quattro youtuber poco più che ventenni che il 14 ...Leggi Anchesono gli youtuber alla guida della Lamborghini che ha causato l'incidente e la morte di un bimbo di 5 anni a Roma I pm di Roma affideranno una consulenza tecnica per ...

TheBorderline, chi sono i 4 youtuber dell'incidente a Casal Palocco: «Non siamo ricchi, ma ci piace spendere p ilmessaggero.it

Chi sono i The Borderline, gli youtuber delle sfide estreme "Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi – si legge nella descrizione del loro canale YouTube, che conta 600mila ...TheBorderline chi sono Ecco chi sono i 4 youtuber che a bordo di una Lamborghini Urus hanno travolto una Smart con una mamma e due figli I TheBordeline sono un gruppo composto da quattro ragazzi di ...