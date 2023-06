TheBorderline | chi sono gli youtuber alla guida della Lamborghini che ha causato l’incidente e la morte di un bimbo di 5 anni a Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi!”. Non c’è niente da ridere nelle gesta dei. L‘ultima sfida deglini haladi Manuel, 5. La tragedia è avvenuta dopo che lanoleggiata dal quartetto si è schiantata contro la Smart su cui viaggiava la famiglia Proietti. Doveva essere una delle loro tante, discutibili, challenge, ovvero imprese da portare a compimento nonostante i pericoli per fornire nuovi contenuti ai follower (600mila iscritti su YouTube, oltre 88mila follower su Instagram). L’esito, invece, è stato dei più drammatici. CHI– Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni, Giulia Giannandrea: ciloro ...