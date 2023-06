The Weeknd | disponibile il nuovo brano “Popular” pt Playboi Carti & Madonna

(Di giovedì 15 giugno 2023) Èora “”, ildi Theft.che fa parte della colonna sonora di “The Idol”, serie tv targata HBO (in Italiasu Sky) ed estratto dall’album “THE IDOL VOL.1 (MUSIC FROM THE ORIGINAL SERIES)”, fuori il 30 giugno. “”, che esce dopo “Double Fantasy ft. Future”, pubblicato il 21 aprile come primo singolo della colonna sonora e che ha raggiunto la posizione numero 18 nella classifica Billboard Hot 100, ha già debuttato alla #10 nella Global Spotify Chart. Ad oggi si trova nella Today’s Top Hits negli Stati Uniti ed è attualmente in 10 playlist Spotify HITS in diversi paesi tra cui UK, Australia, Canada, Svezia, Danimarca e ...

Idol presenta numerose scene di sesso che hanno mandato in visibilio i fan, eppure Abel Tesfaye aka, interprete di Tedros, ritiene che non ci sia nulla di entusiasmante in momenti simili: al contrario, i rapporti tra Tedros e Jocelyn dovrebbero suscitare soltanto un profondo imbarazzo . "...... sappiate che è proprio ciò che doveva succedere, secondo Abel '' Tesfaye . Il protagonista e co - creatore della serie HBO, in Italia disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti su ...è intervenuto per placare le polemiche sollevate dalla scena di sesso nel finale del secondo episodio diIdol . Il cantante, il cui vero nome è Abel Tesfaye, ha affrontato il ...