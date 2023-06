The Flash | recensione | imparare a fallire è da supereroi

Leggi su screenworld

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sembra messa lì per caso, ma forse non è così. Nella disordinata stanza di Barry Allen c’è la locandina di Inception in bella mostra. Non una citazione ma un indizio. Perché questo film è davvero un gioco di matrioske proprio come il sogno nel sogno di Christopher Nolan. Qui siamo più dalle parti dell’incubo nell’incubo. Almeno sulla carta, se consideriamo il lungo travaglio di un cinecomic partorito dopo tante fatiche, sfortune e imprevisti: i continui rinvii, i guai di Ezra Miller e il DC Extendend Universe che nel frattempo è diventato acqua passata. Una cosa è certa: questo è un film che ha dovuto fare tanto ordine in mezzo al caos di un universo cinematografico al collasso. E che racconta proprio la storia di un eroe che deve fare tanto ordine in mezzo al caos di un multiverso al collasso. E in entrambi i casi bisogna fare i conti col passato (e anche con la passata di pomodoro). ...