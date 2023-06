The Flash | il nuovo film DC ha una scena finale dopo i titoli di coda?

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’attesissimo The, a lungo rimandato, non è di certo unMarvel, ma dato che si tratta di un ingresso significativo nell’universo dei supereroi DC, ci piacerebbe avere una superdi. E infatti, anche per Thec’è. Theha unadi? Sì, la riposta è: rimanete incollati alla vostra sedia Quando ilè stato presentato per la prima volta al Cinemacon 2023, la versione deldel regista Andy Muschietti che è stata proiettata ha tagliato sia ildelche ladeidi ...

L'arrivo nei cinema di, in uscita oggi, aprirà la strada per il futuro dell'Universo DC immaginato da James Gunn Questa domanda tormenta i fan che bramano per scoprire come l'avventura del Barry Allen di Ezra ...Nelle scorse settimane, in occasione della conclusione di, l'ultima serie del franchise, lo showrunner Eric Wallace aveva detto: "Pranzerò con [lo showrunner di Superman & Lois ] Todd [ ...L'attesa è finita.farà irruzione nei cinema italiani dopo un cammino lungo e accidentato. Nel frattempo il regista del cinecomic DC, Andy Muschietti, ha rivelato i cambiamenti cruciali apposti nel costume del ...

The Flash arriva al cinema oggi, il film seguirà la moda Marvel di aggiungere una o più scene dopo i titoli di codaL' Italia è al secondo posto nella classifica del costo Internet mobile con una spesa media di 11 cent per 1 GB. Israele è primo mentre Sant'Elena è tra i più cari L’ Italia si piazza al secondo posto ...