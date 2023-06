The Flash e la velocità di prendere il cinema per un videogioco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tra i cinecomic e non, era uno dei titoli più attesi dell’anno The. Il ritorno di Michael Keaton nei panni dell’Uomo Pipistrello ha attirato l’attenzione di tutti i burtoniani con un’icona degli anni ’80 pronta a rinnovarsi cimentandosi in un multiverso targato Warner Bros e DC Comics. D’altra parte la thrillerica parentesi da bad-boy nella vita vera del protagonista Ezra Miller aveva allungato addirittura un’ombra sul possibile ritiro del film prima ancora dell’uscita. Quelli che hanno amato il Batman contrapposto a Jack Nicholson e Danny De Vito, da un certo punto di vista riceveranno ben più che un contentino in forma di cameo, ma i problemi di questo Thesono essenzialmente di tre tipi. Intanto una linea comica che occhieggia al marveliano Thor Love and Thunder. Stucchevole ed eccessiva la voglia battutara di somigliare a Ritorno al ...