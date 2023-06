THE FLASH con Ezra Miller e Michael Keaton al cinema

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 15 giugno 2023) Esce nelle sale “The”, diretto da Andy Muschietti (i film di “IT”, “La Madre”) e interpretato da, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alonetografico del Supereroe DC. Cosa vedremo in “The”? In “The” i mondi si incontreranno quando Barry userà i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato…. malgrado non sia più colui che sta cercando. ...