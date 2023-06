The Borderline | quanto guadagnano con i video su Youtube? La società di Di Pietro ha fatturato 200mila euro in sei mesi

Con altri coetanei, alcuni dei quali membri del canale YouTube '', aveva affittato la costosa auto per una delle 'challenge' che il gruppo è abituato a postare sul web. Dovevano ...I cinque youtuber - Matteo Di Pietro, Alessio Ciaffa, Leonardo Golnelli, influencer del gruppo '', con oltre 600mila follower su YouTube - avevano preso a noleggio una Lamborghini per ...Lui e i suoi due soci del gruppo comicovivono lanciando sfide, challenge fra i giovani, scommettendo sulla loro riuscita sui canali social più in voga fra i ragazzi, Instagram e ...

Incidente a Roma, indagato Matteo Di Pietro: lo youtuber che ha investito il bimbo di 5 anni positivo ai cann… Repubblica Roma

Da MrBeast ai The Borderline, lo psicologo Matteo Lancini: "Oggi un giovane che cerca il suo posto nella società ha una voce che gli dice: meglio ...(LaPresse) Facevano prove sempre più pericolose per alimentare i loro canali YouTube e TikTok, The Borderline. L'ultima "challenge", 50 ore consecutive al volante di una Lamborghini noleggiata in giro ...