The Borderline | il video prima dello schianto | le ’50 ore in Lamborghini’ e le altre ‘sfide’ folli

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nella giornata di ieri, 14 giugno 2023, il gruppo di youtuber Thesfrecciava tra le vie di Roma a bordo di un suv Lamborghini che si è schiantato contro una Smart ForFour, provocando la morte di un bimbo di 5 anni, Manuel Proietti. Il piccolo viaggiava insieme alla madre, Elena Uccello, 29 anni, e la sorella minore, 4 anni, attualmente ricoverate in ospedale. Il gruppo di influencer stava registrando l’ennesima challenge da condividere sui social con l’obiettivo di strappare qualche milione di like. La sfida consisteva nel restare alla guida del fuoristrada per 50 ore: unaa che si è trasformata in un terribile incidente. Qualche ora, il founder dei, Matteo Di Pietro, aveva pubblicato una storia su Instagram in cui documentava parte della ...

LE SFIDE DEI" "Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo ...Intanto il Codacons interviene con una denuncia per concorso in omicidio stradale nei confronti del gruppo '' per la morte del bambino di 5 anni e il ferimento di altre due persone, la ...Si tratta di Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea, i quattro volti dietro il canale YouTube, specializzato in challenge e sfide social. Secondo quanto ...

Manuel morto a 5 anni travolto dall'auto guidata dagli YouTuber: l'ipotesi della sfida sul web finita in tragedia RomaToday

Nelle ultime ore i The Borderline, il gruppo di youtuber romani con un canale da 600.000 iscritti, stanno riempiendo le ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...