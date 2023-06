The Borderline | Giulia | Vito | Matteo e Marco Chi sono gli YouTuber della sfida sulla Lamborghini con 601mila followers

(Di giovedì 15 giugno 2023) Volevano far parlare di loro e ciriusciti, ma nel peggiore dei modi. The, il gruppo di, gergo molto diffuso nella cosiddetta “generazione zeta”, è il gruppo di ragazzi che ieri era a bordopresa a noleggio, rimasta coinvolta in un incidente tra Ostia e Cas

È indagato per omicidio stradale Matteo Di Pietro , il giovane 20enne che era alla guida del Suv Lamborghini coinvolto nell'indicente di via Aristonico di Alessandria, a Casal Palocco, che ha causato ...Alla Skylimit nessuno vuole parlare. Soltanto l'amministratore unico, Gabriele Morabito, dice al telefono: "Sono dispiaciuto per quel bambino, noi non c'entriamo nulla". La Skylimit è la ...Commenta così il giornalista Luca Valdiserri, la morte di Manuel, bimbo di 5 anni ucciso dopo uno scontro in auto causato dal gruppo di Youtuber "" . Valdiserri sa bene che queste ...

I The Borderline hanno ucciso un bambino di 5 anni mentre filmavano una sfida a bordo di una Lamborghini, causando un terribile incidente. Gli youtuber si spingono sempre più in là e continuano a ...Il piccolo Manuel Proietti, 5 anni, è morto nell'incidente stradale a Casal Palocco. La madre del bimbo: "Andate dai miei figli, ditemi che stanno bene". Il testimone: "Andavano almeno a 90-100 km ora ...