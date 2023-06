The Borderline | Calenda fa un appello a Meloni e Schlein | «Bisogna regolare i social»

(Di giovedì 15 giugno 2023) All’indomani dell’incidente di Casal Palocco, quartiere periferico di Roma, Carloriaccende il dibattito sulla proposta di vietare inetwork agli under 13 e permetterne l’uso, tra i 13 e i 15 anni, solo con il consenso esplicito dei genitori. A causare lo scontro in cui, il 14 giugno, ha perso la vita un bambino di 5 anni, una Lamborghini a bordo della quale viaggiavano quattro YouTuber. Si tratta di Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea, protagonisti del The, specializzato in challenge. E potrebbe essere stata proprio una sfidaa determinare la tragedia stradale. Il leader di Azione, allora, si appella a Giorgiae a Ellyaffinché appoggino la proposta di legge del suo partito e di Italia Viva. «I video ...

Nel video si vedono e due auto distrutte, la Smart stretta dal Suv, e anche di spalle un ragazzo con la maglietta del gruppo di youtuber. Dimessa la bambina, la mamma sotto choc Elena ...Sfide nonsense per avere click, challenge ('sfide') - come si usa nel linguaggio - per aumentare il numero dei follower tutti giovanissimi, come i cinque youtuber dei, il collettivo romano che ieri a bordo di un Suv, probabilmente durante un video per una 'sfida', ha provocato un incidente in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni. Sul canale hanno ...Alla guida della Lamborghini Urus, con a bordo un gruppo di youtuber del canale '', che ieri pomeriggio si è scontrata con la Smart nel tragico incidente nel quale ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, di 5 anni, c'era Matteo Di Pietro , 20 anni. Il giovane è ...

Incidente a Roma, indagato Matteo Di Pietro: lo youtuber che ha investito il bimbo di 5 anni positivo ai cann… Repubblica Roma

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Sui social è diventato virale la clip postata da uno dei ragazzi coinvolti, poco prima della tragedia di Casal Palocco ...