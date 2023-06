Tesla - Musk a Roma | Tajani si fa avanti | L' Italia è il miglior Paese dove investire

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'cerca di inserirsi nella contesa tra i vari Paesi europei, Francia e Spagna su tutte, per convincere laa realizzare la sua seconda fabbrica europea. Lo dimostra quanto è avvenuto oggi con l'inatteso arrivo di Elon, giunto nella capitale per una serie di incontri ai massimi livelli istituzionali. L'imprenditore di origini sudafricane si è recato a Palazzo Chigi per un appuntamento con Antonio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché vicepresidente del Consiglio dei ministri.ha lasciato la sede del governo doppo circa un'ora e mezza a bordo di unaModel Y di colore bianco, ma non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti. Gli argomenti. stato lo stessoa fornire ...