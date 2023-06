Terzo royal baby in arrivo per l’amatissima regina Jetsun Pema e il re Jigme del Bhutan

(Di giovedì 15 giugno 2023) Lae il redelhanno annunciato su Instagram l’deldi cui non sono ancora stati svelati né il sesso né il nome: “Le loro maestà il druk gyalpo e gyaltsuen sono felici di condividere la notizia che sua maestà aspetta il lorofiglio, (la nascita) è prevista per l’inizio dell’autunno”, si legge nella didascalia del post pubblicato ieri, 14 giugno 2023. La coppia reale, come spiegato dal magazine Marie Claire, viene chiamata druk gyalpo, re drago, e gyaltsuen,drago, proprio perché il, situato nell’Himalaya orientale, è considerato la terra dei draghi., all’inizio di ...

Al momento non è stato svelato se per il Baby dello Bhutan sarà necessario un fiocco azzurro o un fiocco rosa. Se la regina darà alla luce un altro maschio questo sarà nella linea ..."Sua maestà il druk gyalpo e gyaltsuen - questi gli appellativi tradizionalmente dati al re e alla regina consorte, ndr - sono felici di condividere la notizia che sua maestà aspetta il loro

La Kate Middleton del Bhutan, la splendida Jetsun Pema, aspetta un nuovo Royal Baby: per il re Jigme Khesar si tratta del terzo figlio dopo i primi due avuti nel 2016 e 2020.Il segno dei tempi che corrono è stato l'annuncio ufficiale arrivato via Instagram: poche ore fa, l'account di sua maestà la [regina Jetsun Pema del Bhutan](https://www.vanityfair.it/people/mondo/2021 ...