Terra Amara Demir ha avvelenato Zuleyha?

prosegue con nuove puntate e le anticipazioni annunciano che Demir deciderà di sottrarre Adnan e Leyla anche alla nonna. L'uomo scoprirà che Hunkar continua a farevedere i bambini a ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 giugno , alle 14.10 , Julide scopre di essere stata sospesa dal suo ruolo di procuratore dopo che sono state rivenute nel suo appartamento ...... da oggi infatti ritorna la classica programmazione e nel day time pomeridiano: torneranno Beautiful,e La promessa. La soap opera spagnola , iniziata da appena due settimane, andrà in ...

Quando riprende "Terra amara" Ecco la data del ritorno in onda • TAG24 Tag24

A Terra amara, come rivelano gli spoiler relativi ai prossimi episodi, nascerà una romantica storia d’amore tra Rasit Kaya e Fadik, la sorella di Saniye. Tuttavia, anche per questa coppia non ...Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 15 giugno: trama puntata in onda domani giovedì 15 giugno 2023 della soap opera turca Canale 5.