Tentato furto aggravato | arrestate due persone

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno arrestato in flagranza di reato Ciro Fabiano ed Enrico Parisi. I due sono accusati diin abitazione in quanto sono stati sorpresi dal personale della Sezione Volanti mentre tentavano di danneggiare il portoncino d’ingresso di un appartamento. Il tutto è accaduto in zona Mercatello, a pochi passi dal cuore della città. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tre persone di nazionalità georgiana sono state arrestate nella notte fra sabato e domenica dagli agenti di Polizia con l'accusa diaggravato all'interno di un appartamento. Poco prima della mezzanotte, infatti, una chiamata al 112 ha segnalato rumori e comportamenti sospetti in un appartamento di via Castelgomberto: ...Nel tardo pomeriggio di ieri, a Gudo Visconti, i Carabinieri hanno arrestato peraggravato in concorso due coniugi cinesi di 55 e 48 anni. La coppia, dopo aver divelto la recinzione di un fondo adibito alla coltivazione di bambù, nei pressi della strada provinciale ...

