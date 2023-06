Tenta di estorcere casa a un 82enne | arrestato il fratello del boss

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa picchiato il proprietariodi un appartamento del quartiere Chiaia di Napoli per costringerlo ad affittare laal nipote, figlio del, capo del clan Piccirillo: è quanto i carabinieri contestano a Ciro Piccirillo, ritenuto elemento di vertice dell’omonimo clan,, ieri con l’accusa dita estorsione e lesioni aggravati dal metodo mafioso. L’aggressione è scattata quando la vittima gli ha negato l’abitazione, sicuro che l’affitto, quella famiglia non l’avrebbe mai pagato. Dopo le botte, Ciro Piccirillo ha intimato all’di consegnargli il titolo di proprietà dell’immobile e anche 5mila euro in contanti. L’aggressione e la richiesta estorsiva, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della stazione ...

Gli agenti della polizia di Stato di Portici - Ercolano, in provincia di Napoli, hanno arrestato un uomo di 29anni che avrebbe tentato didenaro a un automobilista con la cosiddetta 'truffa dello specchietto'. Gli agenti sono intervenuti nei pressi della Circumvesuviana di Portici dopo una segnalazione. Giunti sul posto hanno ...di120 euro ad una persona anziana, arrestato 29enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, originario di Giugliano, ha simulato la rottura dello specchietto e preteso un ...

