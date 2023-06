Tennis | Torneo ' s - Hertogenbosch Medvedev eliminato al debutto

Il russo ha ceduto al terzo set contro il francese Mannarino. ROMA - Daniil Medvedev è uscito di scena al secondo turno deldi 's - Hertogenbosch, Atp 250 in scena sull'erba olandese. Il tennista russo, numero 3 del mondo e primo favorito del seeding, in quello che era il suo match d'esordio nella prova olandese e ...ROMA - Camila Giorgi è uscita di scena dal "Rothesay Open", primosull'erba, in Gran Bretagna, del calendario del circuito maggiore femminile del. NelWta 250 di Nottingham (con ...E' allora 7 - 5 5 - 7 6 - 3 il punteggio finale: si chiude qui il250 inglese per la ...le cose nel quarto gioco e poi essere finita di nuovo sotto perdendo la battuta e smarrendo il suo

Tennis, Lorenzo Sciahbasi: "Occasione sfruttata al Roland Garros. Tra un paio di mesi giocherò tornei ITF" OA Sport

Il russo ha ceduto al terzo set contro il francese Mannarino.ROMA (ITALPRESS) - Daniil Medvedev è uscito di scena al secondo turno del torneo di ...Amara sconfitta per Camila Giorgi agli ottavi di finale del torneo WTA di Nottingham. La tennista azzurra è stata sconfitta ed eliminata in tre set dalla statunitense Elizabeth Mandlik, che si è ...